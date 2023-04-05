Сербія має виконувати угоди і досягти компромісу з Косово для прогресу на шляху до ЄС - посол

Деталі

На заході, на якому були присутні посли ЄС і міністр європейської інтеграції Сербії Таня Мішчевич, Жофре пояснив, що ЄС піклується про Сербію і її місце в союзі. Однак для досягнення цього потрібно ще попрацювати.

«Ми багато разів говорили про геополітичну ситуацію, великі реформи, діалог Белграда та Приштини, але рідко про те, чому ми так багато інвестуємо в Сербію, її сільське господарство, освіту… Ми хочемо пояснити, що ми дбаємо про Сербію та її громадян, тому ми тут. Ми хочемо допомогти, підтримати та створити кращу ситуацію для сербського народу», – сказав Жофре.

Він продовжив, що домовленості повинні виконуватися з обох сторін для досягнення прогресу.

«На даний момент все зводиться до виконання старих і нових домовленостей. Сербська асоціація муніципалітетів є важливою темою, яку необхідно розглянути, і ми повинні якомога швидше йти до реалізації. Звичайно, все має відбуватися в контексті готовності обох сторін до компромісу», – додав він.

Говорячи про прихильність Сербії до нормалізації відносин з Приштиною, Жофре назвав це можливістю в діалозі з ЄС.

«Є Розділ 35, який розглядає це питання, і його зараз потрібно оновити. Необхідно включити нові зобов'язання, які сторони ухвалили в Охриді та Брюсселі. Я впевнений, що це можливість для Сербії, тому що як тільки ці зобов’язання будуть виконані, Сербія стане на крок ближче до ЄС», – сказав Жофре RTS.

Останній кластер, відкритий Сербією, був у грудні 2021 року, і Жофре підкреслив, що відкриття нового тепер лежить в руках держав-членів.

Цитата

«Комісія відзначила, що Сербія технічно готова до відкриття кластера 3, і країни-члени повинні ухвалити рішення. Щоб цього досягти, я думаю, зрозуміло, що має статися. Перш за все, верховенство права, медіа, боротьба з корупцією, а по-друге, нормалізація відносин Белграда і Приштини. Зовнішня політика також стала важливою темою», – сказав Жофре.

Доповнення

Косово и Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди на шляху до нормалізації відносин. За словами високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля, сторони повністю зобов'язалися дотримуватись усіх статей угоди і закінчити свої відповідні зобов'язання швидко та сумлінно.

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