Сербія має виконувати угоди і досягти компромісу з Косово для прогресу на шляху до ЄС - посол

ukru
18:26 • 21427 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 78382 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 131584 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 156237 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 329185 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 214942 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 191609 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 318991 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458581 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348418 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 187014 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 192305 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 142959 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 104879 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 66447 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 329195 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 319000 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 538643 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 670255 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 691060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 66447 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 104879 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 192305 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 223047 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215932 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Сербія має виконувати угоди і досягти компромісу з Косово для прогресу на шляху до ЄС - посол

Сербія має виконувати угоди і досягти компромісу з Косово для прогресу на шляху до ЄС - посол

Київ • УНН

 • 741834 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова делегації ЄС і посол ЄС у Сербії Емануеле Жофре заявив, що Сербія повинна виконувати старі та нові угоди та бути готовою до компромісу з Косово, якщо вона хоче продовжувати свій шлях до ЄС, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

На заході, на якому були присутні посли ЄС і міністр європейської інтеграції Сербії Таня Мішчевич, Жофре пояснив, що ЄС піклується про Сербію і її місце в союзі. Однак для досягнення цього потрібно ще попрацювати.

«Ми багато разів говорили про геополітичну ситуацію, великі реформи, діалог Белграда та Приштини, але рідко про те, чому ми так багато інвестуємо в Сербію, її сільське господарство, освіту… Ми хочемо пояснити, що ми дбаємо про Сербію та її громадян, тому ми тут. Ми хочемо допомогти, підтримати та створити кращу ситуацію для сербського народу», – сказав Жофре.

Він продовжив, що домовленості повинні виконуватися з обох сторін для досягнення прогресу.

«На даний момент все зводиться до виконання старих і нових домовленостей. Сербська асоціація муніципалітетів є важливою темою, яку необхідно розглянути, і ми повинні якомога швидше йти до реалізації. Звичайно, все має відбуватися в контексті готовності обох сторін до компромісу», – додав він.

Говорячи про прихильність Сербії до нормалізації відносин з Приштиною, Жофре назвав це можливістю в діалозі з ЄС.

«Є Розділ 35, який розглядає це питання, і його зараз потрібно оновити. Необхідно включити нові зобов'язання, які сторони ухвалили в Охриді та Брюсселі. Я впевнений, що це можливість для Сербії, тому що як тільки ці зобов’язання будуть виконані, Сербія стане на крок ближче до ЄС», – сказав Жофре RTS.

Останній кластер, відкритий Сербією, був у грудні 2021 року, і Жофре підкреслив, що відкриття нового тепер лежить в руках держав-членів.

Цитата

«Комісія відзначила, що Сербія технічно готова до відкриття кластера 3, і країни-члени повинні ухвалити рішення. Щоб цього досягти, я думаю, зрозуміло, що має статися. Перш за все, верховенство права, медіа, боротьба з корупцією, а по-друге, нормалізація відносин Белграда і Приштини. Зовнішня політика також стала важливою темою», – сказав Жофре.

Доповнення

Косово и Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди на шляху до нормалізації відносин. За словами високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля, сторони повністю зобов'язалися дотримуватись усіх статей угоди і закінчити свої відповідні зобов'язання швидко та сумлінно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нормалізація відносин між Сербією та Косово: в ЄС розкрили деталі додатка до Угоди

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85