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Сербия должна выполнять соглашения и достичь компромисса с Косово для прогресса на пути в ЕС - посол

Сербия должна выполнять соглашения и достичь компромисса с Косово для прогресса на пути в ЕС - посол

Киев • УНН

 • 741830 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Глава делегации ЕС и посол ЕС в Сербии Эмануэле Жофре заявил, что Сербия должна выполнять старые и новые соглашения и быть готовой к компромиссу с Косово, если она хочет продолжать свой путь в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

На мероприятии, на котором присутствовали послы ЕС и министр европейской интеграции Сербии Таня Мишчевич, Жофре объяснил, что ЕС заботится о Сербии и ее месте в союзе. Однако для достижения этого нужно еще поработать.

«Мы много раз говорили о геополитической ситуации, крупных реформах, диалоге Белграда и Приштины, но редко о том, почему мы так много инвестируем в Сербию, ее сельское хозяйство, образование… Мы хотим объяснить, что мы заботимся о Сербии и ее гражданах, поэтому мы здесь. Мы хотим помочь, поддержать и создать лучшую ситуацию для сербского народа», – сказал Жофре.

Он продолжил, что договоренности должны выполняться с обеих сторон для достижения прогресса.

«На данный момент все сводится к выполнению старых и новых договоренностей. Сербская ассоциация муниципалитетов является важной темой, которую необходимо рассмотреть, и мы должны как можно скорее идти к реализации. Конечно, все должно происходить в контексте готовности обеих сторон к компромиссу», – добавил он.

Говоря о приверженности Сербии нормализации отношений с Приштиной, Жофре назвал это возможностью в диалоге с ЕС.

«Есть Глава 35, которая рассматривает этот вопрос, и ее сейчас нужно обновить. Необходимо включить новые обязательства, которые стороны приняли в Охриде и Брюсселе. Я уверен, что это возможность для Сербии, потому что как только эти обязательства обязательства будут выполнены, Сербия станет на шаг ближе к ЕС», – сказал Жофре RTS.

Последний кластер, открытый Сербией, был в декабре 2021 года, и Жофре подчеркнул, что открытие нового теперь лежит в руках государств-членов.

Цитата

«Комиссия отметила, что Сербия технически готова к открытию кластера 3, и страны-члены должны принять решение. Чтобы этого достичь, я думаю, понятно, что должно произойти. Прежде всего, верховенство права, медиа, борьба с коррупцией, а во-вторых, нормализация отношений Белграда и Приштины. Внешняя политика также стала важной темой», – сказал Жофре.

Дополнение

Косово и Сербия согласовали Имплементационное приложение к Соглашению на пути к нормализации отношений. По словам высокого представителя Европейского Союза Жозепа Борреля, стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и завершить свои соответствующие обязательства быстро и добросовестно.

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