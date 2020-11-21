Сербія посилила обмеження через розповсюдження COVID-19

“Ці заходи обмежені 10-денним терміном і будуть переглянуті відповідно до наступної епідеміологічної ситуації”, — зазначили в уряді Сербії.

Нові обмеження включають в себе такі протиепідемічні заходи:

— скорочення робочого часу до 18:00 в ресторанах, кафе, барах, клубах, букмекерських конторах і торгових центрах;

— обов’язкове і безумовне використання захисних масок в приміщеннях, а також на відкритому повітрі;

— заборона на всі публічні збори в присутності більше п’яти осіб в приміщенні і на відкритому повітрі. Виняток становлять організації праці, школи, магазини, торгові центри та аналогічні об’єкти, на які поширюється встановлене обмеження на кількість постійно присутніх осіб по відношенню до площі об’єкта (мінімум 4 кв. м на людину);

— надання можливості працювати на дому усім працівникам всюди, де це можливо;

— жорсткий контроль за обов’язковим носінням захисної маски у громадському транспорті, з обмеженням максимальної кількості пасажирів у транспорті до половини його заявленої місткості;

— жорсткий контроль за здійсненням домашньої ізоляції.

Нагадаємо, у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 57,5 млн осіб, з них одужало понад 36,8 млн людей, кількість померлих зросла до понад 1,3 млн.