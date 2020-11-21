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Сербия усилила ограничения из-за распространения COVID-19

Сербия усилила ограничения из-за распространения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 8339 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власти Сербии усилили ограничения из-за распространения коронавируса, они начнут действовать с 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии, передает УНН.

“Эти меры ограничены 10-дневным сроком и будут пересмотрены в соответствии со следующей эпидемиологической ситуацией”, — отметили в правительстве Сербии.

Новые ограничения включают в себя такие противоэпидемические мероприятия:

— сокращение рабочего времени до 18:00 в ресторанах, кафе, барах, клубах, букмекерских конторах и торговых центрах;

— обязательное использование защитных масок в помещениях, а также на открытом воздухе;

— запрет на все публичные сборы в присутствии более пяти человек в помещении и на открытом воздухе. Исключение составляют организации труда, школы, магазины, торговые центры и аналогичные объекты, на которые распространяется установленное ограничение на количество постоянно присутствующих лиц по отношению к площади объекта (минимум 4 кв. м на человека);

— предоставление возможности работать на дому всем работникам везде, где это возможно;

— жесткий контроль за обязательным ношением защитной маски в общественном транспорте, с ограничением максимального количества пассажиров в транспорте до половины его заявленной вместимости;

— жесткий контроль за осуществлением домашней изоляции.

Напомним, в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 57,5 млн человек, из них выздоровели более 36,8 млн человек, число умерших возросло до более 1,3 млн.

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