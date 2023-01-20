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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Сербія оголосила про виявлення великого родовища золота

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У Сербії виявили велике родовище золота. Про це заявила міністр гірничодобувної промисловості та енергетики країни Дубравка Джедович, інформує УНН з посиланням на Espreso.

Сербія оголосила про виявлення великого родовища золота

Деталі

Родовище виявили унаслідок дослідницької діяльності на ділянці Чока-Ракіта (Čoka Rakita), яке розташоване муніципалітеті Жагубіца. Його попередні розміри становлять 500 м х 250 м х 80 м. Попередні результати технологічних випробувань свідчать про отримання чистого золотовмісного концентрату із загальним коефіцієнтом використання золота понад 93%.

Цитата

"Потенційні запаси значні за кількістю руди, вмістом золота, що в майбутньому може мати велике значення для економіки всієї країни, особливо для регіону східної Сербії. Слід зазначити, що проєкт знаходиться на стадії дослідження. Необхідно підтвердити ці хороші результати новими дослідженнями, а після цього підготувати дослідження, яке перевірить ресурси та запаси", - сказала Дубравка Джедович.

Нагадаємо

У Швеції виявили найбільше відоме у Європі родовище рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва електромобілів.

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