Сербія оголосила про виявлення великого родовища золота

Деталі

Родовище виявили унаслідок дослідницької діяльності на ділянці Чока-Ракіта (Čoka Rakita), яке розташоване муніципалітеті Жагубіца. Його попередні розміри становлять 500 м х 250 м х 80 м. Попередні результати технологічних випробувань свідчать про отримання чистого золотовмісного концентрату із загальним коефіцієнтом використання золота понад 93%.

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"Потенційні запаси значні за кількістю руди, вмістом золота, що в майбутньому може мати велике значення для економіки всієї країни, особливо для регіону східної Сербії. Слід зазначити, що проєкт знаходиться на стадії дослідження. Необхідно підтвердити ці хороші результати новими дослідженнями, а після цього підготувати дослідження, яке перевірить ресурси та запаси", - сказала Дубравка Джедович.

Нагадаємо

У Швеції виявили найбільше відоме у Європі родовище рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва електромобілів.