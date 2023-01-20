Сербия объявила об обнаружении крупного месторождения золота
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Сербии обнаружили крупное месторождение золота. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович, информирует УНН со ссылкой на Espreso.
Детали
Месторождение было обнаружено в результате исследовательской деятельности на участке Чока-Ракита (Čoka Rakita), расположенном муниципалитете Жагубица. Предыдущие результаты технологических испытаний свидетельствуют о получении чистого золотосодержащего концентрата с общим коэффициентом использования золота более 93%.
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"Потенциальные запасы значительны по количеству руды, содержанию золота, что в будущем может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для региона восточной Сербии. Следует отметить, что проект находится на стадии исследования. Необходимо подтвердить эти хорошие результаты новыми исследованиями, а после этого подготовить исследование, которое проверит ресурсы и запасы", - сказала Дубравка Джедович.
Напомним
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