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Сербія обіграла Азербайджан та зберегла лідерство у групі відбору на ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Збірна Сербії з футболу на стадіоні “Райко Мітічі” прийняла Азербайджан в рамках поєдинку відбіркового циклу до ЧС-2022, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Взявшись тиснути збірну Азербайджану з самого початку другого тайму, сербські футболісти досить швидко домоглися свого і знову повели в рахунку. Гості потім стали атакувати трохи впевненіше, проте до серйозних небезпек біля воріт балканців справа практично не доходила.

Під кінець зустрічі темп гри спав, що не завадило підопічним Драгана Стойковича ще раз відзначитися з пенальті — 3:1.

Відзначимо, що у результаті Сербія зберегла статус лідера групи — 17 очок, що на одне більше, ніж у португальців, а азербайджанці втратили всі шанси піти з останнього місця.

Доповнення

Збірна України втратила перемогу у грі проти Боснії і Герцеговини. 

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