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Сербия обыграла Азербайджан и сохранила лидерство в группе отбора на ЧМ-2022

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Сборная Сербии по футболу на стадионе "Райко Митич" приняла Азербайджан в рамках поединка отборочного цикла к ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Взявшись давить сборную Азербайджана с самого начала второго тайма, сербские футболисты достаточно быстро добились своего и снова повели в счете. Гости затем стали атаковать немного увереннее, однако до серьезных опасностей у ворот балканцев дело практически не доходило.

Под конец встречи темп игры спал, что не помешало подопечным Стойкович еще раз отличиться с пенальти - 3: 1.

Отметим, что в результате Сербия сохранила статус лидера группы - 17 очков, что на одно больше, чем у португальцев, а азербайджанцы потеряли все шансы пойти с последнего места.

Дополнение

Сборная Украины потеряла победу в игре против Боснии и Герцеговины.

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