Сербия обыграла Азербайджан и сохранила лидерство в группе отбора на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сборная Сербии по футболу на стадионе "Райко Митич" приняла Азербайджан в рамках поединка отборочного цикла к ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Взявшись давить сборную Азербайджана с самого начала второго тайма, сербские футболисты достаточно быстро добились своего и снова повели в счете. Гости затем стали атаковать немного увереннее, однако до серьезных опасностей у ворот балканцев дело практически не доходило.
Под конец встречи темп игры спал, что не помешало подопечным Стойкович еще раз отличиться с пенальти - 3: 1.
Отметим, что в результате Сербия сохранила статус лидера группы - 17 очков, что на одно больше, чем у португальцев, а азербайджанцы потеряли все шансы пойти с последнего места.
Дополнение
Сборная Украины потеряла победу в игре против Боснии и Герцеговины.