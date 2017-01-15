Сербія готова ввести війська в Косово якщо населенню буде щось загрожувати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сербія направить свою армію в Косово в разі, якщо сербському населенню буде загрожувати загроза, заявив президент країни Томіслав Ніколіч, коментуючи відмову влади пропускати потяг з написом “Косово — це Сербія” на вагонах, передає УНН з посиланням на Blic.
“Якщо будуть вбивати сербів, то так. І не тільки армію, ми всі підемо. Я першим піду, мені не вперше,” — сказав він після засідання ради з національної безпеки.
Він також зазначив, що буде намагатися уникати подібної ситуації, однак готовий прийняти відповідальність за подібне рішення в разі необхідності.
Так, у суботу 14 січня Сербія вирішила зупинити промо-поїзд, що їхав з Белграда до міста Митровиці (північ Косова) через повідомлення про замінування залізничного полотна у Косово.
Поїзд, який Сербія купила в Росії, був пофарбований у кольори сербського прапора із зображеннями церков, монастирів і середньовічних міст, а також написом 21 мовою “Косово — це Сербія”.
Зазначимо, Белград не визнає Косово, колишню автономію у складі Сербії, яка оголосила незалежність у 2008 році, незалежною державою.