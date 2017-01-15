Сербия готова ввести войска в Косово, если населению будет что-то угрожать
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Сербия направит свою армию в Косово в случае, если сербскому населению будет угрожать опасность, заявил президент страны Томислав Николич, комментируя отказ властей пропускать поезд с надписью "Косово - это Сербия" на вагонах, передает УНН со ссылкой на Blic.
"Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервые ", - сказал он после заседания совета по национальной безопасности.
Он также отметил, что будет стараться избегать подобной ситуации, однако готов принять ответственность за подобное решение в случае необходимости.
Так, в субботу, 14 января, Сербия решила остановить промо-поезд, следовавший из Белграда в город Митровице (север Косово) из-за сообщения о заминировании железнодорожного полотна в Косово.
Поезд, который Сербия купила у России, был окрашен в цвета сербского флага с изображениями церквей, монастырей и средневековых городов, а также надписью на 21 языке "Косово - это Сербия".
Отметим, Белград не признает Косово, бывшую автономию в составе Сербии, которая объявила независимость в 2008 году, независимым государством.