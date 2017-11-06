Сепаратиста Юдаєва у Харкові засудили до 8 років ув'язнення

Згідно з вироком суду, С.Юдаєву призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою, але за “Законом Савченко” його звільнили просто із зали суда по амністії.

Наразі йому призначено 5 років умовно з випробувальним терміном в 3 роки.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові двічі мінували суд, в якому відбувалося засідання у справі С.Юдаєва. Перше повідомлення надійшло ще до початку засідання. Друге — під час зачитування вироку. Наразі правоохоронці продовжують перевіряти будівлю.