Сепаратиста Юдаєва у Харкові засудили до 8 років ув'язнення
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Київському районному суді м.Харкова відбулося засідання у справі сепаратиста Сергія Юдаєва який навесні 2014 року захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу, передає кореспондент УНН.
Згідно з вироком суду, С.Юдаєву призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою, але за “Законом Савченко” його звільнили просто із зали суда по амністії.
Наразі йому призначено 5 років умовно з випробувальним терміном в 3 роки.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові двічі мінували суд, в якому відбувалося засідання у справі С.Юдаєва. Перше повідомлення надійшло ще до початку засідання. Друге — під час зачитування вироку. Наразі правоохоронці продовжують перевіряти будівлю.