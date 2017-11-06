Сепаратиста Юдаєва у Харкові засудили до 8 років ув'язнення

ukru
18:53 • 56543 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 74205 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 107343 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 116243 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 163471 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 119248 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 108627 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133428 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121023 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123243 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.3 м/с
70 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 78366 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 119969 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 34372 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 42681 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 34617 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 56551 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 119969 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 163478 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 196223 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 206511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 78366 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 114823 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141163 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130891 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 161448 перегляди
Актуальне
Сепаратиста Юдаєва у Харкові засудили до 8 років ув'язнення

Сепаратиста Юдаєва у Харкові засудили до 8 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 14411 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Київському районному суді м.Харкова відбулося засідання у справі сепаратиста Сергія Юдаєва який навесні 2014 року захоплював будівлю Харківської ОДА та влаштовував погроми у редакції місцевого телеканалу, передає кореспондент УНН.

Згідно з вироком суду, С.Юдаєву призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою, але за “Законом Савченко” його звільнили просто із зали суда по амністії.

Наразі йому призначено 5 років умовно з випробувальним терміном в 3 роки.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові двічі мінували суд, в якому відбувалося засідання у справі С.Юдаєва. Перше повідомлення надійшло ще до початку засідання. Друге — під час зачитування вироку. Наразі правоохоронці продовжують перевіряти будівлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,039.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,002.86