Сепаратиста Юдаева в Харькове приговорили к 8 годам заключения
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киевском районном суде Харькова состоялось заседание по делу сепаратиста Сергея Юдаева который весной 2014 захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала, передает корреспондент УНН.
Согласно приговору суда, С.Юдаеву назначили наказание в виде 8 лет содержания под стражей, но за “Законом Савченко” его освободили прямо из зала суда по амнистии.
Сейчас ему назначено 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года.
Напомним, сегодня в Харькове дважды минировали суд, в котором проходило заседание по делу С.Юдаева. Первое сообщение поступило еще до начала заседания. Второе — во время зачитывания приговора. Правоохранители продолжают проверять здание.