Сепаратиста Юдаева в Харькове приговорили к 8 годам заключения

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56833 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124309 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105844 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108466 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107015 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100213 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102482 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145475 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116368 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Сепаратиста Юдаева в Харькове приговорили к 8 годам заключения

Сепаратиста Юдаева в Харькове приговорили к 8 годам заключения

Киев  •  УНН

 • 14387 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киевском районном суде Харькова состоялось заседание по делу сепаратиста Сергея Юдаева который весной 2014 захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала, передает корреспондент УНН.

Согласно приговору суда, С.Юдаеву назначили наказание в виде 8 лет содержания под стражей, но за “Законом Савченко” его освободили прямо из зала суда по амнистии.

Сейчас ему назначено 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, сегодня в Харькове дважды минировали суд, в котором проходило заседание по делу С.Юдаева. Первое сообщение поступило еще до начала заседания. Второе — во время зачитывания приговора. Правоохранители продолжают проверять здание.

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