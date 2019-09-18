Сенцов заявив, що дав свідчення про тортури ФСБ для Гаазького трибуналу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Я дав свідчення для Гаазького трибуналу на ФСБ, на їх дії. Про це заявив український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "Громадському", передає УНН.
Сенцов зазначив, що коли потрапив до "Лефортово" - дав пояснення своєму адвокату з приводу тортур.
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"Я дав свідчення на ФСБ, на їх дії (тортури - ред.) для Гаазького трибуналу. Зло має бути покаране", - сказав Сенцов.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.