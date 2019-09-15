Сенцов показав єдине фото, зроблене у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Український режисер Олег Сенцов показав єдине фото, зроблене у в'язниці, яке він переслав рідним напередодні нового 2016 року. Світлину він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Постскриптум про банку. Ув'язненим не дозволяються, ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року", - написав Сенцов і оприлюднив свою світлину з банкою, на якій наклеєно дві смужки паперу - синя та жовта, що символізують прапор України.
Нагадаємо, днями на форумі YES в Києві український режисер Олег Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яка була при ньому в російських в’язницях, і закликав Президента України Володимира Зеленського наповнити її бірками інших звільнених.