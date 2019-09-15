Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме

"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещях никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов и обнародовал свою фотографию с банкой, на которой наклеено две полоски бумаги - синяя и желтая, символизирующие флаг Украины.

Напомним, на днях на форуме YES в Киеве украинский режиссер Олег Сенцов показал бану с желтой и синей полосами, которая была при нем в российских тюрьмах, и призвал Президента Украины Владимира Зеленского наполнить ее бирками других освобожденных.