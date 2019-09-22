Сенцов взяв участь в акції на підтримку політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Львові в рамках 26-го Форуму видавців відбулась акція на підтримку українських політв’язнів, у якій взяв участь український режисер, звільнений із російського ув'язнення, Олег Сенцов, передає кореспондент УНН.
Так, до акції на підтримку українських політв’язнів долучився Олег Сенцов, Мирослав Маринович, Ольга Герасим'юк, Андрій Курков, Галина Крук, Вахтанґ Кебуладзе, Римма Зюбіна, Олександра Матвійчук.
У ході акції зачитали листи політв’язнів, які перебувають в ув'язненні, а також їх родичів.
"Мені дуже приємно перебувати у Львові. Дякую львів’янам за підтримку. Завдяки вашій праці, ми на волі. В мене багато справ, але найголовніше – боротьба за інших полонених, які перебувають за ґратами",- сказав Сенцов.
Опісля у Львівській філармонії Сенцов презентував свою книжку "Маркетер". Це друга частина автобіографічної трилогії автора. Книгу Сенцов написав її в ув’язненні.
Нагадаємо, за словами українського Омбудсмена Людмили Денисової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.