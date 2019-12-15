Сенцов відвідав Латвію на запрошення латвійської сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Колишній політв'язень Кремля і український режисер Олег Сенцов прибув до Латвії. Про це повідомила пресслужба посольства України в Латвії, передає УНН.
“На запрошення латвійської сторони Олег Сенцов прибув до Латвії”, — йдеться у повідомленні.
“В аеропорту Сенцова зустріли Заступник Держсекретаря МЗС Латвії А.Лотс та Посол України О.Міщенко”, — додається у повідомленні.
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Нагадаємо, Сенцов розкритикував Європейський кіноприз за те, що не дали йому виступити під час церемонії нагородження, та, зокрема, вирішили провести афтерпаті у ресторані “Москва”.