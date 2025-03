Сенцов розкритикував Європейський кіноприз у Берліні: не дали виступити та святкували у ресторані "Москва"

“Я бував на багатьох кіношних церемоніях нагородження і ця була однозначно найкраща з них. Уже заради того, щоб побачити вживу прекрасну Жульєт Бінош, варто було сюди приїхати. Дотримати баланс між урочистістю, відсутністю пафоса та гумором на подібних заходах дуже важко, але організаторам EFA це вдалося. Сидіти в одному ряду з усіма цими людьми: Бінош, Герцогом, Холландом, Вендерсом, Альмадоварою, Павліковським було великою честю для мене. І коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали плескати, то це був дуже дивний момент”, — позитивно почав Сенцов.

“Правда, мені чомусь не дали виступити: або побоюючись моєї неідеальної англійської, або політичних тем, без яких я б не обійшовся. Загалом, цей німий номер мені не дуже припав до душі, а коли з’ясувалося що вечірка після церемонії буде проходити в ресторані „Москва“, багато стало зрозуміло. Звичайно я туди не пішов — ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти що проблема в назві. Для них в цьому немає проблеми і це багато що пояснює, адже за ними не стріляють з мінометів”, — написав Сенцов.

Сенцов відзначив, що йому загалом сподобалась церемонія нагородження “Одна арія в честь Вернера Херцога чого варто, коли співачку возили по сцені в човні — привіт “Фіцкарральдо”.

Mike Downey “Having witnessed the images of a world turned upside down, it made me think that in this mad mad mad world we should be thankful for our blessings and be grateful for mercies... Ladies and Gentlemen: Oleg Sentsov” #efa2019 pic.twitter.com/C00SRu17aP

— European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019