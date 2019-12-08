Сенцов розкритикував Європейський кіноприз у Берліні: не дали виступити та святкували у ресторані "Москва"

ukru
16:46 • 510 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 26365 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 113660 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 107985 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 125838 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 125054 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126903 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171421 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268535 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262252 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.1 м/с
37 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 26433 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 67514 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 43412 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 85393 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 34905 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 113648 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 125829 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 125049 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 110681 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 123334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 7668 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 7524 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 34905 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 67514 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105819 перегляди
Актуальне
Сенцов розкритикував Європейський кіноприз у Берліні: не дали виступити та святкували у ресторані "Москва"

Сенцов розкритикував Європейський кіноприз у Берліні: не дали виступити та святкували у ресторані "Москва"

Київ • УНН

 • 22823 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Звільнений з російського полона український режисер Олег Сенцов розкритикував Європейський кіноприз (European Film Awards, EFA) за те, що не дали йому виступити під час церемонії нагородження, та, зокрема, вирішили провести афтерпаті у ресторані "Москва". Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Я бував на багатьох кіношних церемоніях нагородження і ця була однозначно найкраща з них. Уже заради того, щоб побачити вживу прекрасну Жульєт Бінош, варто було сюди приїхати. Дотримати баланс між урочистістю, відсутністю пафоса та гумором на подібних заходах дуже важко, але організаторам EFA це вдалося. Сидіти в одному ряду з усіма цими людьми: Бінош, Герцогом, Холландом, Вендерсом, Альмадоварою, Павліковським було великою честю для мене. І коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали плескати, то це був дуже дивний момент”, — позитивно почав Сенцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов у Європарламенті: Росія не хоче миру на Донбасі

“Правда, мені чомусь не дали виступити: або побоюючись моєї неідеальної англійської, або політичних тем, без яких я б не обійшовся. Загалом, цей німий номер мені не дуже припав до душі, а коли з’ясувалося що вечірка після церемонії буде проходити в ресторані „Москва“, багато стало зрозуміло. Звичайно я туди не пішов — ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти що проблема в назві. Для них в цьому немає проблеми і це багато що пояснює, адже за ними не стріляють з мінометів”, — написав Сенцов.

Сенцов відзначив, що йому загалом сподобалась церемонія нагородження “Одна арія в честь Вернера Херцога чого варто, коли співачку возили по сцені в човні — привіт “Фіцкарральдо”.

Mike Downey “Having witnessed the images of a world turned upside down, it made me think that in this mad mad mad world we should be thankful for our blessings and be grateful for mercies... Ladies and Gentlemen: Oleg Sentsov” #efa2019 pic.twitter.com/C00SRu17aP

— European Film Awards (@EuroFilmAwards) December 7, 2019

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47