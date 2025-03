Сенцов раскритиковал Европейский киноприз в Берлине: не дали выступить и праздновали в ресторане "Москва"

“Я бывал на многих киношных церемониях награждения и это была однозначно лучшая из них. Уже ради того, чтобы увидеть вживую прекрасную Жульет Бинош, стоило сюда приехать. Соблюсти баланс между торжественностью, отсутствием пафоса и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось. Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Герцогом, Холландом, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень странный момент”, — положительно начал Сенцов.

“Правда, мне почему-то не дали выступить: или опасаясь моего неидеального английского или политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне не очень понравился, а когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане „Москва“, много стало понятно. Конечно я туда не пошел — мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь за ними не стреляют из минометов”, — написал Сенцов.

Сенцов отметил, что ему в целом понравилась церемония награждения “Одна ария в честь Вернера Херцога чего стоит, когда певицу возили по сцене в лодке — привет “Фицкарральдо”.

