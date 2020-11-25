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Сенцов про реабілітацію Балуха: займається на тренажерах і готується до чергової операції

Сенцов про реабілітацію Балуха: займається на тренажерах і готується до чергової операції

Київ • УНН

 • 10625 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній політв’язень Володимир Балух, якого побили на початку вересня, займається на тренажерах і готується до чергової операції. Почуття гумору та гострота розуму такі само. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив режисер Олег Сенцов, передає УНН. 

"Сьогодні поспілкувався з Володею Балухом. В нього все добре, реабілітується. Проходить 6 км в день на пішому тренажеру, а на вело - усі 20. Грає у шахи. Готується до чергової операції. Почуття гумору та гострота розуму такі само", - написав Сенцов.

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За його словами, Балух "обирає шлях майбутньої кар’єри між другим українським космонавтом та голлівудським актором".

Як повідомлялося, звільненого із російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня.

Зранку, 8 вересня, його госпіталізували. 12 жовтня Балуха перевели з реанімації у нейрохірургію.

Нагадаємо, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний житель Київської області.

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