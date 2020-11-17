Балуха допитали слідчі

"Він тривалий час перебував у лікарні після виписки, ще перебуває під наглядам лікарів, що не дозволяло проводити нам слідчі дії через його стан. У кінці минулого тижня отримали дозвіл медиків на проведення слідчих дій, у суботу (14 листопада - ред.) був проведений допит. Одночасно у п’ятницю був продовжений запобіжний захід підозрюваному у вчиненні нападу на Балуха, на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою", - зазначила вона.

Як повідомлялося, звільненого із російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня.

Зранку, 8 вересня, його госпіталізували. 12 жовтня Балуха перевели з реанімації у нейрохірургію.

Нагадаємо, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний житель Київської області.