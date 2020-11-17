Балуха допросили следователи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого избили в начале сентября, в результате чего он длительное время находился в больнице, допросили по делу о нанесении ему тяжких телесных повреждений. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
"Он долгое время находился в больнице после выписки, еще находится под наблюдениям врачей, что не позволяло проводить нам следственные действия из-за его состояния. В конце прошлой недели получили разрешение медиков на проведение следственных действий, в субботу (14 ноября - ред.) был проведен допрос. Одновременно в пятницу была продлена мера пресечения подозреваемому в совершении нападения на Балуха, на время досудебного расследования он будет находиться под стражей", - отметила она.
Как сообщалось, освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.
Утром, 8 сентября, его госпитализировали. 12 октября Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.
Напомним, 19 сентября Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. По информации столичной прокуратуры, это 32-летний житель Киевской области.