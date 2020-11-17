Балуха допросили следователи

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22208 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51374 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70454 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82429 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113014 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114615 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126286 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Балуха допросили следователи

Балуха допросили следователи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого избили в начале сентября, в результате чего он длительное время находился в больнице, допросили по делу о нанесении ему тяжких телесных повреждений. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Он долгое время находился в больнице после выписки, еще находится под наблюдениям врачей, что не позволяло проводить нам следственные действия из-за его состояния. В конце прошлой недели получили разрешение медиков на проведение следственных действий, в субботу (14 ноября - ред.) был проведен допрос. Одновременно в пятницу была продлена мера пресечения подозреваемому в совершении нападения на Балуха, на время досудебного расследования он будет находиться под стражей", - отметила она.

Как сообщалось, освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.

Утром, 8 сентября, его госпитализировали. 12 октября Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.

Напомним, 19 сентября Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. По информации столичной прокуратуры, это 32-летний житель Киевской области.

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