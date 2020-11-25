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Сенцов о реабилитации Балуха: занимается на тренажерах и готовится к очередной операции

Сенцов о реабилитации Балуха: занимается на тренажерах и готовится к очередной операции

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого избили в начале сентября, занимается на тренажерах и готовится к очередной операции. Чувство юмора и острота ума такие же. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Олег Сенцов, передает УНН.

"Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело - все 20. Играет в шахматы. Готовится к очередной операции. Чувство юмора и острота ума такие же", - написал Сенцов.

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По его словам, Балух "выбирает путь будущей карьеры между вторым украинским космонавтом и голливудским актером".

Как сообщалось, освобожденного с российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября.

Утром, 8 сентября, его госпитализировали. 12 октября Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию.

Напомним, 19 сентября Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. По информации столичной прокуратуры, это 32-летний житель Киевской области.

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