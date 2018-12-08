Сенцов поправляється, але ще у медчастині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно було засуджено у Росії, поправляється після голодування, але ще досі перебуває у медичній частині. Про це повідомив російський режисер Аскольд Куров, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Він виглядає набагато краще, ніж під час голодування. Сенцов йде на поправку, набирає вагу. Але як і раніше залишається в медсанчастині під наглядом лікарів, тому що до сих пір незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування”, — розповів Куров.
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Нагадаємо, Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.
Російський суд засудив Сенцова до 20 років в’язниці 25 серпня 2015 року, звинувативши в підготовці терактів в Криму.