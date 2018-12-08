Сенцов поправляется, но еще в медчасти
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно был осужден в России, поправляется после голодовки, но до сих пор находится в медицинской части. Об этом сообщил российский режиссер Аскольд Куров, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Он выглядит намного лучше, чем во время голодовки. Сенцов идет на поправку, набирает вес. Но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей, так как до сих пор непонятно, какие могут быть последствия такой длительнойголодовки", - рассказал Куров.
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Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.
Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.