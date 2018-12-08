Сенцов поправляется, но еще в медчасти

"Он выглядит намного лучше, чем во время голодовки. Сенцов идет на поправку, набирает вес. Но по-прежнему остается в медсанчасти под наблюдением врачей, так как до сих пор непонятно, какие могут быть последствия такой длительнойголодовки", - рассказал Куров.

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Напомним, Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.