Сенцов перевіз сім'ю з окупованого Криму до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Мама і син колишнього політв’язня Кремля режисера Олега Сенцова переїхали з окупованого Росією Криму в Київ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я не дуже полюбляю говорити про моє особисте життя, але нещодавно відбулась важлива подія для нашої родини. Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син”, — написав Сенцов.
Він також зазначив, що найважче було вирішити питання з переїздом сина Влада, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Сенцов розповів, що його ексдружина — етнічна українка, і народилась в Івано-Франківській області, але прийняла анексію Криму. Тож Влад перебував не тільки у сумних умовах, а й під тиском пропаганди та брехні.
Проте, за словами режисера, двох тижнів, проведених на підконтрольній Україні території, хлопцеві вистачило, “щоб ця полуда спала”, і син вже сьогодні пішов у київську школу.
Як раніше повідомляв УНН, звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов закликав не забувати про нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.