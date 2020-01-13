Сенцов перевез семью из оккупированного Крыма в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Мама и сын бывшего политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова переехали из оккупированного Россией Крыма в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын", - написал Сенцов.
Он также отметил, что труднее всего было решить вопрос с переездом сына Влада, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Сенцов рассказал, что его экс-жена - этническая украинка, и родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Поэтому Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи.
Однако, по словам режиссера, двух недель, проведенных на подконтрольной Украине территории, парню хватило, "чтобы эта пелена спала", и сын уже сегодня пошел в киевскую школу.
Как ранее УНН сообщал, освобожденный из русского плена режиссер Олег Сенцов призвал не забывать о нацгвардейце Виталие Маркиве, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.