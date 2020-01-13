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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112988 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117327 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115781 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131726 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106682 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108717 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108613 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

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Сенцов перевез семью из оккупированного Крыма в Киев

Сенцов перевез семью из оккупированного Крыма в Киев

Киев  •  УНН

 • 14258 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Мама и сын бывшего политзаключенного Кремля режиссера Олега Сенцова переехали из оккупированного Россией Крыма в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын", - написал Сенцов.

Он также отметил, что труднее всего было решить вопрос с переездом сына Влада, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Сенцов рассказал, что его экс-жена - этническая украинка, и родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма. Поэтому Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи.

Однако, по словам режиссера, двух недель, проведенных на подконтрольной Украине территории, парню хватило, "чтобы эта пелена спала", и сын уже сегодня пошел в киевскую школу.

Как ранее УНН сообщал, освобожденный из русского плена режиссер Олег Сенцов призвал не забывать о нацгвардейце Виталие Маркиве, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

Украинские Национальные Новости

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