Сенатська комісія розслідуватиме роль РФ в кампанії Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сенатори від Демократичної і Республіканської партій повідомили про намір спільно розслідувати звинувачення щодо можливого втручання Росії у президентські вибори США, передає УНН з посиланням на ВВС.
У четвер в сенатському комітеті з розвідки відбудуться перші публічні слухання про хід розслідування.
Голова комітету Річард Берр заявив, що спеціальна комісія намагатиметься уникати зайвої політизації справи.
Він також заявив, що комісія, яка збереться в четвер, вже зв'язалася з двадцятьма людьми, які дадуть свідчення. Серед них - зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Аналогічне розслідування, яке проводила палата представників конгресу, загальмувала міжпартійна боротьба, пише видання.
Співробітники американської розвідки переконані, що дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон та її партію за допомогою кібератак, Росія намагалася допомогти Дональду Трампу виграти в президентських перегонах.
Через такі звинувачення адміністрація Барака Обами, зокрема, видворила з США 35 російських дипломатів.
Російська влада заперечує, що намагалися вплинути на результати виборів в США. Д.Трамп також заперечує, що його соратники мають зв'язки з Москвою.