Сенатская комиссия будет расследовать роль РФ в кампании Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий сообщили о намерении совместно расследовать обвинения относительно возможного вмешательства России в президентские выборы США, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В четверг в сенатском комитете по разведке состоятся первые публичные слушания о ходе расследования.
Председатель комитета Ричард Берр заявил, что специальная комиссия будет пытаться избегать излишней политизации дела.
Он также заявил, что комиссия, которая соберется в четверг, уже связалась с двадцатью людьми, которые дадут показания. Среди них - зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Аналогичное расследование, которое проводила палата представителей конгресса, затормозила межпартийная борьба, пишет издание.
Сотрудники американской разведки убеждены, что дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак, Россия пыталась помочь Дональду Трампу выиграть в президентской гонке.
Через такие обвинения администрация Барака Обамы, в частности, выдворила из США 35 российских дипломатов.
Российские власти отрицают, что пытались повлиять на результаты выборов в США. Д.Трамп также отрицает, что у его соратников были связи с Москвой.