Сенатская комиссия будет расследовать роль РФ в кампании Д.Трампа

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67745 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108671 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166599 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122215 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114343 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105447 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103781 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157563 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенатская комиссия будет расследовать роль РФ в кампании Д.Трампа

Сенатская комиссия будет расследовать роль РФ в кампании Д.Трампа

Киев  •  УНН

 • 9708 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий сообщили о намерении совместно расследовать обвинения относительно возможного вмешательства России в президентские выборы США, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В четверг в сенатском комитете по разведке состоятся первые публичные слушания о ходе расследования.

Председатель комитета Ричард Берр заявил, что специальная комиссия будет пытаться избегать излишней политизации дела.

Он также заявил, что комиссия, которая соберется в четверг, уже связалась с двадцатью людьми, которые дадут показания. Среди них - зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Аналогичное расследование, которое проводила палата представителей конгресса, затормозила межпартийная борьба, пишет издание.

Сотрудники американской разведки убеждены, что дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак, Россия пыталась помочь Дональду Трампу выиграть в президентской гонке.

Через такие обвинения администрация Барака Обамы, в частности, выдворила из США 35 российских дипломатов.

Российские власти отрицают, что пытались повлиять на результаты выборов в США. Д.Трамп также отрицает, что у его соратников были связи с Москвой.

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