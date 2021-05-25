Сенатору у США додому відправили підозрілий конверт з білим порошком

Повідомляється, що в будинок сенатора прибув великий конверт, який після того досліджували на наявність небезпечних речовин. Відправник невідомий.

Цитата:

“Я дуже серйозно ставлюся до цих погроз... Вважаю гідним осуду, що Twitter дозволяє знаменитостям з C-списку (ті, кого всі упізнають, коли бачать їх обличчя на екрані, але ніхто не пам'ятає їхніх імен - ред.) заохочувати насильство проти мене і моєї сім’ї”, - написав Пол в Twitter, коментуючи подію.

Деталі

За твердженням сенатора, в ці вихідні популярний раніше співак і автор пісень Річард Маркс закликав до насильства проти Пола, а невдовзі була отримана підозріла посилка. Маркс написав наступне: “Я скажу це ще раз: якщо я коли-небудь зустріну сусіда Ренда Пола, я збираюся обійняти його і купити йому стільки напоїв, скільки він зможе випити”.

Як зазначає видання, це повідомлення є відсилкою до історії, коли Пол зламав ребра після того, як його сусід, Рене Буше, напав на нього в 2017 році.

Варто також відзначити, що в понеділок компанія Fox News повідомила, що на зовнішній стороні конверта була фотографія забинтованого Пола з пістолетом, спрямованого у бік його голови, і цитата: “Я закінчу те, що твій сусід почав, ти *****”.

Що було раніше

Відомим політикам недоброзичливці неодноразово відправляли посилки з невідомими речовинами, які в деяких випадках могли несті загрозу здоров’ю і життю. Так, наприклад, в 2020 році правоохоронні органи США перехопили посилку, адресовану тодішньому президенту країни Дональду Трампу, яка містила смертельну отруту рицин.

Раніше, у 2018 році, два таких поштових відправлення прибули до Міністерства оборони США. Посилки надійшли в сортувальний центр, розташований за межами Пентагону. Пошта призначалася для шефа Пентагону Джеймса Меттіса і очільника військово-морських операцій ВМС США адмірала Джона Річардсона. Пізніше за відправку цих листів був заарештований колишній військовослужбовець з міста Логан в американському штаті Юта Вільям Клайд Аллен.