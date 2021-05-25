Сенатору у США додому відправили підозрілий конверт з білим порошком

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 5744 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 39466 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 126390 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 164456 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 147790 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 152587 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105051 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87270 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 198432 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89299 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81087 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 22405 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 35392 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 44301 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 60910 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 165044 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 198434 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 291191 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 456994 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 441922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 11894 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36728 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 41941 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42218 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 42996 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Сенатору у США додому відправили підозрілий конверт з білим порошком

Київ • УНН

 • 12616 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Американські ФБР і поліція досліджують підозрілу посилку з білим порошком, яка була доставлена ​​додому до сенатора-республіканця Ренда Пола в понеділок. Про це повідомляє Politico з посиланням на слова старшого радника сенатора Серджіо Гора, передає УНН.

Сенатору у США додому відправили підозрілий конверт з білим порошком

Повідомляється, що в будинок сенатора прибув великий конверт, який після того досліджували на наявність небезпечних речовин. Відправник невідомий.

Цитата:

“Я дуже серйозно ставлюся до цих погроз... Вважаю гідним осуду, що Twitter дозволяє знаменитостям з C-списку (ті, кого всі упізнають, коли бачать їх обличчя на екрані, але ніхто не пам'ятає їхніх імен - ред.) заохочувати насильство проти мене і моєї сім’ї”, - написав Пол в Twitter, коментуючи подію.

Деталі

За твердженням сенатора, в ці вихідні популярний раніше співак і автор пісень Річард Маркс закликав до насильства проти Пола, а невдовзі була отримана підозріла посилка. Маркс написав наступне: “Я скажу це ще раз: якщо я коли-небудь зустріну сусіда Ренда Пола, я збираюся обійняти його і купити йому стільки напоїв, скільки він зможе випити”.

Як зазначає видання, це повідомлення є відсилкою до історії, коли Пол зламав ребра після того, як його сусід, Рене Буше, напав на нього в 2017 році.

Варто також відзначити, що в понеділок компанія Fox News повідомила, що на зовнішній стороні конверта була фотографія забинтованого Пола з пістолетом, спрямованого у бік його голови, і цитата: “Я закінчу те, що твій сусід почав, ти *****”.

Що було раніше

Відомим політикам недоброзичливці неодноразово відправляли посилки з невідомими речовинами, які в деяких випадках могли несті загрозу здоров’ю і життю. Так, наприклад, в 2020 році правоохоронні органи США перехопили посилку, адресовану тодішньому президенту країни Дональду Трампу, яка містила смертельну отруту рицин.

Раніше, у 2018 році, два таких поштових відправлення прибули до Міністерства оборони США. Посилки надійшли в сортувальний центр, розташований за межами Пентагону. Пошта призначалася для шефа Пентагону Джеймса Меттіса і очільника військово-морських операцій ВМС США адмірала Джона Річардсона. Пізніше за відправку цих листів був заарештований колишній військовослужбовець з міста Логан в американському штаті Юта Вільям Клайд Аллен.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40