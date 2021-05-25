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Сенатору в США домой отправили подозрительный конверт с белым порошком

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Американские ФБР и полиция исследуют подозрительную посылку с белым порошком, которая была доставлена ​​домой к сенатору-республиканцу Рэнду Полу в понедельник. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова старшего советника сенатора Серджио Гора, передает УНН.

Сенатору в США домой отправили подозрительный конверт с белым порошком

Сообщается, что в дом сенатора прибыл большой конверт, который после того исследовали на наличие опасных веществ. Отправитель неизвестен.

Цитата:

"Я очень серьезно отношусь к этим угрозам... Считаю достойным осуждения, что Twitter позволяет знаменитостям из C-списка (те, кого все узнают, когда видят их лица на экране, но никто не помнит их имен - ред.) поощрять насилие против меня и моей семьи ", - написал Пол в Twitter, комментируя событие.

Детали

По утверждению сенатора, в эти выходные популярный ранее певец и автор песен Ричард Маркс призывал к насилию против Пола, а вскоре была получена подозрительная посылка. Маркс написал следующее: "Я скажу это еще раз: если я когда-нибудь встречу соседа Рэнда Пола, я собираюсь обнять его и купить ему столько напитков, сколько он сможет выпить".

Как отмечает издание, это сообщение является отсылкой к истории, когда Пол сломал ребра после того, как его сосед, Рене Буше, напал на него в 2017 году.

Стоит также отметить, что в понедельник компания Fox News сообщила, что на внешней стороне конверта была фотография забинтованного Пола с пистолетом, направленным в сторону его головы, и цитата: "Я закончу то, что твой сосед начал, ты *****".

Что было ранее

Известным политикам недоброжелатели неоднократно отправляли посылки с неизвестными веществами, которые в некоторых случаях могли нести угрозу здоровью и жизни. Так, например, в 2020 году правоохранительные органы США перехватили посылку, адресованную тогдашнему президенту страны Дональду Трампу, которая содержала смертельный яд рицин.

Ранее, в 2018 году, два таких почтовых отправления прибыли в Министерство обороны США. Посылки поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона. Почта предназначалась для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Позже за отправку этих писем был арестован бывший военнослужащий из города Логан в американском штате Юта Уильям Клайд Аллен.

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