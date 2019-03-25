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Сенатор Ліндсі Грем похвалив спецпрокурора Мюллера за роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) похвалив спецпрокурора США Роберта Мюллера за виконану ним роботу по вивченню втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року. Відповідну заяву сенатор опублікував у неділю в своєму Twitter, передає УНН.

Сенатор Ліндсі Грем похвалив спецпрокурора Мюллера за роботу

“Мюллер і його команда виконали чудову роботу, ретельно вивчивши все, що стосується Росії. Тепер настав час рухатися вперед, управляти країною і готуватися протистояти Росії і іншим закордонним дійовим особам напередодні 2020 року”, — написав Грем.

“Прекрасний день для верховенства закону. Прекрасний день для президента (США Дональда) Трампа і його команди, — додав він. — Хмара, що нависла над президентом Трампом, розсіялася з цією доповіддю”.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп прокоментував висновки, зроблені генпрокурором США Вільямом Барром на основі доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував справу про “російське втручання”.

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