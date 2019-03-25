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Сенатор Линдси Грэм похвалил спецпрокурора Мюллера за работу

Киев • УНН

 • 8223 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) похвалил спецпрокурора США Роберта Мюллера за проделанную им работу по изучению вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года. Соответствующее заявление сенатор опубликовал в воскресенье в своем Twitter, передает УНН.

Сенатор Линдси Грэм похвалил спецпрокурора Мюллера за работу

“Мюллер и его команда проделали прекрасную работу, тщательно изучив все, что касается России. Теперь настало время двигаться вперед, управлять страной и готовиться противостоять России и другим зарубежным действующим лицам в преддверии 2020 года”, — написал Грэм.

“Прекрасный день для верховенства закона. Прекрасный день для президента (США Дональда) Трампа и его команды, — добавил он. — Туча, нависшая над президентом Трампом, рассеялась с этим докладом”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о “российском вмешательстве”.

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