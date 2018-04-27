Сенат США затвердив спірну кандидатуру нового посла у Німеччині

Посада посла США у Німеччині залишалася вільною упродовж 15 місяців. У цей час обов'язки голови американської дипломатичної місії у Берліні виконував Кент Лоджсдон, повідомляється на сайті Посольства і Консульства США у Німеччині.



Дональд Трамп висунув Гренелла на цю посаду ще у вересні 2017 року, проте його вибір викликав різку критику у лавах демократів.



Зокрема, ставленика Трампа звинувачували в некоректних висловлюваннях на адресу жінок, які він допускав у своєму Twitter. Крім того, Гренеллу дорікали в тому, що він називав "роздутим" можливе втручання Кремля в американські вибори.

Гренелл був соратником Трампа ще на ранніх стадіях передвиборної кампанії. Він також виступав у ролі політичного консультанта для губернатора штату Нью-Йорк (1995-2006) від Республіканської партії Джорджа Патакі і голови постійної бюджетної комісії конгресу США (2011-2015) Девіда Кемпа. З 2001 по 2008 роки Гренелл працював постпредом американської делегації в ООН. Він ще в 1990-і роки зізнався у своїй гомосексуальній орієнтації і виступив за легалізацію одностатевих шлюбів.



З 1999 року офіс посольства США у Німеччині розташовується в Берліні. З 1955 по 1999 роки американське посольство у ФРН перебувало в Бонні.



З 1999 по 2017 роки посаду посла США у Німеччині обіймали такі дипломати: з 1999 по 2001 - Джон К. Корнблюм, що починав у кар'єру в Державному департаменті з планування політики при Генрі Кіссінджері (1973-1975 роки). Корнблюм брав участь у розбудові архітектури безпеки у сучасній Європі. Зокрема, розробляв концепції Гельсінського Заключного акту (1973-1975), об'єднання Німеччини (1990), Дейтонських угод (1995), розширення НАТО на схід (1997).



2001-2005 - Ден Р. Коутс, член Республіканської партії, який з 16 березня 2017 року очолює посаду Директора Національної розвідки США.



2005-2008 - Вільям Р. Тімкен, американський промисловець, власник машинобудівної компанії Timken, член Республіканської партії.



2008 - 2009 - Джон М. Кеніг, посол США у Республіці Кіпр (2012-2015), співробітник різних дипмісій у Бельгії, Греції, Індонезії, Італії та Філіппінах.



2009-2013 - Філіп Д. Мерфі, банкір з Golman Sachs, член Демократичної партії.



2013-2017 - Джон Б. Емерсон, юрист, адвокат, який фігурував в президентських виборчих кампаніях від Демократичної партії - Гері Харта (1987) і Білла Клінтона (1992).



Як повідомлялося, 26 квітня Майк Помпео приступив до виконання обов'язків глави Державного департаменту США .