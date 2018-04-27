Сенат США затвердив спірну кандидатуру нового посла у Німеччині

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18423 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 43574 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 59508 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 62265 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 93555 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71539 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82011 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95411 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87875 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185942 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9м/с
80%
Популярнi новини

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

12 квітня, 11:25 • 3812 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 4780 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 13407 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11427 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 6834 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 59510 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185943 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340406 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274891 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11456 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12468 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 62266 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20295 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25419 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Сенат США затвердив спірну кандидатуру нового посла у Німеччині

Київ • УНН

 • 9520 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Новим послом США у Німеччині стане 52-річний Річард Гренелл. Його кандидатуру в четвер, 26 квітня, після довгих дебатів схвалив американський Сенат. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Сенат США затвердив спірну кандидатуру нового посла у Німеччині

Посада посла США у Німеччині залишалася вільною упродовж 15 місяців. У цей час обов'язки голови американської дипломатичної місії у Берліні виконував Кент Лоджсдон, повідомляється на сайті Посольства і Консульства США у Німеччині.

Дональд Трамп висунув Гренелла на цю посаду ще у вересні 2017 року, проте його вибір викликав різку критику у лавах демократів.

Зокрема, ставленика Трампа звинувачували в некоректних висловлюваннях на адресу жінок, які він допускав у своєму Twitter. Крім того, Гренеллу дорікали в тому, що він називав "роздутим" можливе втручання Кремля в американські вибори.

Гренелл був соратником Трампа ще на ранніх стадіях передвиборної кампанії. Він також виступав у ролі політичного консультанта для губернатора штату Нью-Йорк (1995-2006) від Республіканської партії Джорджа Патакі і голови постійної бюджетної комісії конгресу США (2011-2015) Девіда Кемпа. З 2001 по 2008 роки Гренелл працював постпредом американської делегації в ООН. Він ще в 1990-і роки зізнався у своїй гомосексуальній орієнтації і виступив за легалізацію одностатевих шлюбів.

З 1999 року офіс посольства США у Німеччині розташовується в Берліні. З 1955 по 1999 роки американське посольство у ФРН перебувало в Бонні.

З 1999 по 2017 роки посаду посла США у Німеччині обіймали такі дипломати: з 1999 по 2001 - Джон К. Корнблюм, що починав у кар'єру в Державному департаменті з планування політики при Генрі Кіссінджері (1973-1975 роки). Корнблюм брав участь у розбудові архітектури безпеки у сучасній Європі. Зокрема, розробляв концепції Гельсінського Заключного акту (1973-1975), об'єднання Німеччини (1990), Дейтонських угод (1995), розширення НАТО на схід (1997).

2001-2005 - Ден Р. Коутс, член Республіканської партії, який з 16 березня 2017 року очолює посаду Директора Національної розвідки США.

2005-2008 - Вільям Р. Тімкен, американський промисловець, власник машинобудівної компанії Timken, член Республіканської партії.

2008 - 2009 - Джон М. Кеніг, посол США у Республіці Кіпр (2012-2015), співробітник різних дипмісій у Бельгії, Греції, Індонезії, Італії та Філіппінах.

2009-2013 - Філіп Д. Мерфі, банкір з Golman Sachs, член Демократичної партії.

2013-2017 - Джон Б. Емерсон, юрист, адвокат, який фігурував в президентських виборчих кампаніях від Демократичної партії - Гері Харта (1987) і Білла Клінтона (1992).

Як повідомлялося, 26 квітня Майк Помпео приступив до виконання обов'язків глави Державного департаменту США .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67