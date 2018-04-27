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Сенат США утвердил спорную кандидатуру нового посла в Германии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Новым послом США в Германии станет 52-летний Ричард Гренелл. Его кандидатуру в четверг, 26 апреля, после долгих дебатов одобрил американский Сенат. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Сенат США утвердил спорную кандидатуру нового посла в Германии

Пост посла США в Германии оставался свободным на протяжении 15 месяцев. В это время обязанности главы американской дипломатической миссии в Берлине исполнял Кент Лоджсдон, сообщается на сайте Посольства и Консульства США в Германии.

Дональд Трамп выдвинул Гренелла на эту должность еще в сентябре 2017 года, однако его выбор вызвал резкую критику в рядах демократов.

В частности, ставленника Трампа обвиняли в некорректных высказываниях в адрес женщин, которые он допускал в своем Twitter. Кроме того, Гренелла упрекали в том, что он называл "раздутым" возможное вмешательство Кремля в американские выборы.

Гренелл был соратником Трампа еще на ранних стадиях предвыборной кампании. Он также выступал в роли политического консультанта для губернатора штата Нью-Йорк (1995-2006) от Республиканской партии Джорджа Патаки и председателя постоянной бюджетной комиссии конгресса США (2011-2015) Дэвида Кэмпа. С 2001 по 2008 годы Гренелл работал постпредом американской делегации в ООН. Он еще в 1990-е годы признался в своей гомосексуальной ориентации и выступает за легализацию однополых браков.

С 1999 года офис посольства США в Германии располагается в Берлине. С 1955 по 1999 годы американское посольство в ФРГ находилось в Бонне.

С 1999 по 2017 годы пост посла США в Германии занимали следующие дипломаты: с 1999 по 2001 - Джон К. Корнблюм, начинавший в карьеру в Государственном департаменте по планированию политики при Генри Киссинджере (1973-1975 годы). Корнблюм участвовал в построении архитектуры безопасности в современной Европе. В частности, разрабатывал концепции Хельсинского заключительного акта (1973-1975), объединение Германии (1990), Дейтонских соглашений (1995), расширения НАТО на восток (1997).

2001-2005 - Ден Р. Коутс, член Республиканской партии, который с 16 марта 2017 года возглавляет пост Директора Национальной разведки США.

2005-2008 - Уильям Р. Тимкен, американский промышленник, собственник машиностроительной компании Timken, член Республиканской партии.

2008 – 2009 - Джон М. Кёниг, посол США в Республике Кипр (2012-2015), сотрудник различных дипмиссий в Бельгии, Греции, Индонезии, Италии и Филиппинах.

2009-2013 - Филипп Д. Мерфи, банкир из Golman Sachs, член Демократической партии.

2013-2017 - Джон Б. Эмерсон, юрист, адвокат, фигурировавший в президентских избирательных кампаниях от Демократической партии - Гэри Харта (1987) и Билла Клинтона (1992).

Как сообщалось, 26 апреля Майк Помпео приступил к исполнению обязанностей главы Государственного департамента США.

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