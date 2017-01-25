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Сенат США затвердив постпредом при ООН Н.Хейлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Новим постійним представником США при ООН стала губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі. Сенат США затвердив кандидатуру у вівторок, 24 грудня. За Хейлі проголосували 96 сенаторів, проти - 4, передає УНН з посиланням на Deutsche Wellе.

Хейлі народилася в Південній Кароліні в сім’ї іммігрантів з Індії. Вона була членом палати представників цього штату від Республіканської партії, а потім стала його губернатором. Хейлі стане однією з небагатьох жінок і представників меншин в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Оглядачі зазначають, що республіканка не володіє достатнім досвідом у сфері міжнародних відносин.

Українські Національні Новини

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