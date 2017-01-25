Сенат США затвердив постпредом при ООН Н.Хейлі

Хейлі народилася в Південній Кароліні в сім’ї іммігрантів з Індії. Вона була членом палати представників цього штату від Республіканської партії, а потім стала його губернатором. Хейлі стане однією з небагатьох жінок і представників меншин в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Оглядачі зазначають, що республіканка не володіє достатнім досвідом у сфері міжнародних відносин.