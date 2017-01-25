Сенат США утвердил постпредом при ООН Н.Хейли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Новым постоянным представителем США при ООН стала губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Сенат США утвердил кандидатуру во вторник, 24 декабря. За Хейли проголосовали 96 сенаторов, против - 4, передает УНН со ссылкой на Deutsche Wellе.
Хейли родилась в Южной Каролине в семье иммигрантов из Индии. Она была членом палаты представителей этого штата от Республиканской партии, а затем стала его губернатором. Хейли станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.
Обозреватели отмечают, что республиканка не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.