Сенат США утвердил постпредом при ООН Н.Хейли

Хейли родилась в Южной Каролине в семье иммигрантов из Индии. Она была членом палаты представителей этого штата от Республиканской партии, а затем стала его губернатором. Хейли станет одной из немногих женщин и представителей меньшинств в администрации президента США Дональда Трампа.

Обозреватели отмечают, что республиканка не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.