Сенат США затвердив кандидатку Трампа членом Верховного суду

Зазначається, що таким чином, незадовго до президентських виборів главі Білого дому Дональду Трампу вдалося отримати важливу перемогу і, цілком можливо, на десятиліття закріпити перевагу республіканців у Верховному суді. Судді в цей орган призначаються довічно за поданням глави держави. На даний момент 6 суддів в ньому представляють республіканців і тільки 3 демократів. Ще ніколи в історії член Верховного суду не був обраний так незадовго до виборів.

У схожій ситуації в 2016 році при президенті Бараку Обамі демократи незадовго до виборів не змогли “продавити” свого кандидата до Верховного суду. Демократична партія США вимагала від Трампа відмовитися від заповнення цієї вакансії і надати це право переможцю президентських виборів, які відбудуться у листопаді.

Додається, що парафіянка католицької церкви Емі Коні Барретт — виходець з табору релігійних консерваторів, які підтримують Трампа на цих виборах. Експерти вважають, що результат президентських виборів, в разі приблизно рівних результатів у Трампа і Байдена, може бути визначений рішенням Верховного суду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 24 жовтня достроково проголосував на президентських виборах у своєму рідному штаті Флорида, у той час як його суперник-демократ Джо Байден відвідував штат Пенсільванія.