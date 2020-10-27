Сенат США утвердил кандидата Трампа членом Верховного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сенат Конгресса США 52 голосами из 100 утвердил кандидатуру 48-летней судьи Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда, она уже принесла присягу. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Отмечается, что таким образом незадолго до президентских выборов главе Белого дома Дональду Трампу удалось одержать важную победу и, вполне возможно, на десятилетия закрепить преимущество республиканцев в Верховном суде. Судьи в этот орган назначаются пожизненно по представлению главы государства. На данный момент 6 судей в нем представляют республиканцев и только 3 демократов. Еще никогда в истории член Верховного суда не был избран так незадолго до выборов.
В похожей ситуации в 2016 году при президенте Бараке Обаме демократы незадолго до выборов не смогли “продавить” своего кандидата в Верховный суд. Демократическая партия США потребовала от Трампа отказаться от заполнения этой вакансии и предоставить это право победителю президентских выборов, которые состоятся в ноябре.
Добавляется, что прихожанка католической церкви Эми Кони Барретт — выходец из лагеря религиозных консерваторов, которые поддерживают Трампа на этих выборах. Эксперты считают, что исход президентских выборов, в случае примерно равных результатов у Трампа и Байдена, может быть определен решением Верховного суда.
Напомним, президент США Дональд Трамп 24 октября досрочно проголосовал на президентских выборах в своем родном штате Флорида, в то время как его соперник-демократ Джо Байден посещал штат Пенсильвания.