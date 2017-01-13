Сенат США схвалив виняток з закону для обрання Дж.Меттіса головою Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Законодавці США схвалили виняток, що дозволить генералу у відставці Джеймсу Меттісу, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду міністра оборони, стати очільником Пентагону, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Так, у США комітет сенату у справах силових структур, весь склад сенату і комітет палати представників у справах силових структур схвалили законопроект про виняток із чинного законодавства для Дж. Меттіса, щоб він міг обійняти посаду очільника міністерства оборони США.
Він пропонує надати для обранця одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Пентагоном і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.
Через те, що Дж.Меттіс пішов у відставку 2013 року, для цього і вирішено було схвалити законопроект.
Зазначається, що повний склад палати представників США має проголосувати щодо цього законопроекту у п’ятницю.
До того ж, після отримання винятку Дж.Меттіса ще має окремо затвердити на посаді повний склад сенату.
До речі, такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу.
66-річний Дж.Меттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху "Талібан" в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Дж.Меттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході.
Як повідомляв УНН, Дж.Меттіс заявив, що російський президент Володимир Путін намагається розколоти країни НАТО.