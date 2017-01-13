Сенат США одобрил исключение из закона для избрания Дж.Мэттиса главой Пентагона

Так, в США комитет сената по делам силовых структур, весь состав сената и комитет палаты представителей по делам силовых структур одобрили законопроект об исключении из действующего законодательства для Дж. Мэттиса, чтобы он мог занять пост главы министерства обороны США.

Он предлагает предоставить для избранника одноразовое исключение из закона, устанавливающего гражданский контроль над Пентагоном и запрещающего возглавлять его бывшим военным, которые ушли в отставку менее чем за семь лет до вступления в должность.

Так как Дж.Мэттис ушел в отставку в 2013 году, для этого и решено было одобрить законопроект.

Отмечается, что полный состав палаты представителей США должен проголосовать по этому законопроекту в пятницу.

К тому же, после получения исключения Дж.Мэттиса еще предстоит отдельно утвердить в должности полным составом сената.

Кстати, такое исключение предоставляли ранее в истории США только один раз.

66-летний Дж.Мэттис командовал подразделениями морской пехоты США во время операции против режима движения "Талибан" в Афганистане в 2001 году и против режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году; в 2004-м он командовал всеми войсками США, принимавшими участие в битве за город Фаллуджу, одной из самых кровавых во время Иракской войны. С 2010 до 2013 года Дж.Мэттис возглавлял Центральное командование США, отвечающее за операции на Ближнем и Среднем Востоке.

Как сообщал УНН, Дж.Мэттис заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.