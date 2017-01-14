Сенат США розслідує втручання у вибори президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет Сенату США з розвідки вирішив провести власне розслідування у зв'язку з повідомленнями про втручання Росії в американську президентську кампанію. Дані спецслужб США про російські хакерські атаки є основою для глибокого занепокоєння, тому важливо отримати повне уявлення про масштаб діяльності російських спецслужб в Сполучених Штатах. Про це йдеться у спільній заяві голови комітету Річарда Барра та його заступника Марка Уорнера, поширеному в п'ятницю, 13 січня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Проведення розслідування підтримали як демократи, так і республіканці в сенатському комітеті по розвідці. Таким чином, сенатори мають право опитати представників адміністрації президента Барака Обами як чинного, так і обраного глави Білого дому — Дональда Трампа.
Предметом розслідування повинні стати будь-розвідувальні контакти між Росією та особами, пов’язаними з виборчими штабами кандидатів у президенти.
Раніше вмериканскі спецслужби зробили висновок, що Москва проводила "кампанію з метою вплинути на результати президентських виборів 8 листопада 2016 року в США, підірвати демократичний процес і зганьбити репутацію кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.