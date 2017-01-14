Сенат США расследует вмешательство РФ в выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет Сената США по разведке решил провести собственное расследование в связи с сообщениями о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию. Данные спецслужб США о российских хакерских атаках являются основой для глубокого беспокойства, поэтому важно получить полное представление о масштабе деятельности российских спецслужб в Соединенных Штатах. Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета Ричарда Барра и его заместителя Марка Уорнера, распространенном в пятницу, 13 января, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Проведение расследования поддержали как демократы, так и республиканцы в сенатском комитете по разведке. Таким образом, сенаторы имеют право опросить представителей администрации президента Барака Обамы как действующего, так и избранного главы Белого дома - Дональда Трампа.
Предметом расследования должны стать любые разведывательные контакты между Россией и лицами, связанными с избирательными штабами кандидатов в президенты.
Ранее американские спецслужбы сделали вывод, что Москва проводила "кампанию с целью повлиять на результаты президентских выборов 8 ноября 2016 в США, подорвать демократический процесс и опорочить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.