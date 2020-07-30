Сенат США: російські олігархи "обходили санкції" за допомогою купівлі картин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Російські мільярдери - брати Аркадій і Борис Ротенберги, наближені до президента РФ Володимира Путіна, використовували аукціони з продажу творів мистецтва для обходу американських санкцій. Про це йдеться у доповіді Сенату США за підсумками дворічного розслідування, передає УНН.
Так, три фіктивні компанії, пов'язані з двома російськими олігархами, використовували непрозорість світу мистецтва для купівлі дорогих картин в обхід санкцій США. Купівля здійснювалась посередником від імені компаній, що належать або фінансуються Ротенбергам.
Сума закупівель в аукціонних будинках і у приватних арт-дилерів у Нью-Йорку склала 18,4 млн дол. А всього з моменту введення санкцій бізнесмени змогли зробити фінансові операції на суму понад 90 мільйонів доларів.
У числі полотен, куплених Ротенбергами, сенатори називають роботи Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магрітта.
Стало відомо, що бізнесмени діяли у США через арт-дилера з Москви і американського громадянина Григорія Бальцера, який, в свою чергу, діяв через фіктивну фірму. Таким чином Ротенберги придбали не менше 16 картин.
Американські експерти стверджують, що аукціонні будинки досить м'яко ставляться до встановлення кінцевого покупця. Дана ширма і допомогла Ротенбергам.
У свою чергу, олігархи заперечують свою діяльність для обходу американських санкцій.
Раніше в УНН повідомлялося, що сенатор США запропонував ввести санкції проти Путіна.