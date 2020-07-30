Сенат США: российские олигархи "обходили санкции" при помощи покупки картин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские миллиардеры - братья Аркадий и Борис Ротенберги, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, использовали аукционы по продаже произведений искусства для обхода американских санкций. Об этом говорится в докладе Сената США по итогам двухлетнего расследования, передает УНН.
Так, три фиктивные компании, связанные с двумя российскими олигархами, использовали непрозрачность мира искусства для покупки дорогостоящих картин в обход санкций США. Покупки совершал посредник от имени компаний, принадлежащих или финансируемых Ротенбергами.
Сумма покупок в аукционных домах и у частных арт-дилеров в Нью-Йорке составила 18,4 млн дол. А всего с момента введения санкций бизнесмены смогли совершить финансовых операций на сумму более 90 миллионов долларов.
В числе полотен, купленных Ротенбергами, сенаторы называют работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта.
Стало известно, что бизнесмены действовали в США через арт-дилера из Москвы и американского гражданина Григория Бальцера, который, в свою очередь, действовал через фиктивную фирму. Таким образом Ротенберги приобрели не менее 16 картин.
Американские эксперты утверждают, что аукционные дома достаточно мягко относятся к установлению конечного покупателя. Данная ширма и помогла Ротенбергам.
В свою очередь, олигархи отрицают свою деятельность для обхода американских санкций.
Ранее в УНН сообщалось, что сенатор США предложил ввести санкции против Путина.