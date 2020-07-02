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Сенатор США предложил ввести санкции против Путина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Сенатор США Роберт Менендес, самый высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за возможные выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Менендес потребовал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были привлечены к этой операции. Менендес хочет включить положения о новых санкциях к ежегодному законопроекту по обороне расходов (NDAA), обсуждение которого ведется в Сенате.

Кроме замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим высокопоставленным российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, которые входят в окружение Путина.

“По мере того, как продолжают появляться подробности этой отвратительной русской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он не способен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова стать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии. Обсуждение NDAA не может продвигаться без рассмотрения этой поправки”, — заявил Менендес, который является одним из самых заметных критиков администрации Трампа.

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В среду госсекретарь Майк Помпео общаясь с журналистами отметил, что деньги на поддержку Талибана идут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска.

По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в разных точках земного шара. Госсекретарь также отметил, что сообщения о возможной вознаграждение талибам со стороны России вызвали возмущение у российской стороны.

Напомним, в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что определенные подразделение российской военной разведки, связанный с попытками покушений в Европе в прошлом году, якобы предлагали вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане — в том числе американских военных. Президент США Дональд Трамп отрицал, что был знаком с данными о возможном сговоре России с талибами.

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