Сенат Колумбії підтримав новий договір про мир з ФАРК

"З 75 голосами за і 0 проти сенат схвалив підписання нової угоди про мир", - йдеться у повідомленні.

Тепер документ має прийняти палата представників колумбійського парламенту.

Президент Хуан Мануель Сантос заявив, що новий варіант угоди надійніший за колишній і враховує вимоги політичних опонентів уряду.

Нову угоду про мир президент Хуан Мануель Сантос і лідер ФАРК Родріго Лондоньо (також відомий як Тимолеон Хіменес або Тимошенко) підписали в Боготі 24 листопада. Вона повинна покласти край більш ніж піввіковому збройному конфлікту.

Упевненості в тому, що угода безперешкодно вступить в силу, в Колумбії немає. У договору багато противників, в першу чергу, серед прихильників правої партії "Демократичний центр". Її лідер, екс-президент Колумбії Альваро Урібе виступав проти угоди в колишньому вигляді, і партія як і раніше не підтримує положення оновленого мирного договору.

Позиція А.Урібе і його прихильників сприяла провалу першої угоди про мир. Хуан Мануель Сантос і Родріго Лондоньо підписали її 27 вересня за підсумками чотирьох років переговорів.

Але за підсумками проведеного референдуму з незначною перевагою перемогли противники підписання мирної угоди з повстанцями. За мир проголосували 49,76%, проти висловилися 50,23%. Всього в голосуванні брали участь близько 6,5 млн осіб - 37%.

Незважаючи на провальні підсумки референдуму, президент М.Сантос продовжив переговори про мир з ФАРК. Вже 7 жовтня він оголосив про продовження режиму припинення вогню, і в той же день йому була була присуджена Нобелівська премія миру за припинення конфлікту.