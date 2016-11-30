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Сенат Колумбии поддержал новый договор о мире с ФАРК

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Верхняя палата конгресса Колумбии единогласно одобрила подписание пересмотренного мирного соглашения между правительством страны и повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (ФАРК), передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сенат Колумбии поддержал новый договор о мире с ФАРК

"С 75 голосами за и 0 против сенат одобрил подписание нового соглашения о мире", - говорится в сообщении.

Теперь документ должна принять палата представителей колумбийского парламента.

Президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что новый вариант соглашения надежнее бывшего и учитывает требования политических оппонентов правительства.

Новое соглашение о мире президент Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо (также известный как Тимолеон Хименес или Тимошенко) подписали в Боготе 24 ноября. Оно должно положить конец более чем полувековому вооруженному конфликту.

Уверенности в том, что соглашение беспрепятственно вступит в силу, в Колумбии нет. У договора много противников, в первую очередь, среди сторонников правой партии "Демократический центр". Ее лидер, экс-президент Колумбии Альваро Урибе выступал против соглашения в прежнем виде, и партия по-прежнему не поддерживает положения обновленного мирного договора.

Позиция А.Урибе и его сторонников способствовала провалу первого соглашения о мире. Хуан Мануэль Сантос и Родриго Лондоньо подписали его 27 сентября при итогам четырех лет переговоров.

Но по итогам проведенного референдума с незначительным перевесом победили противники подписания мирного соглашения с повстанцами. За мир проголосовали 49,76%, против высказались 50,23%. Всего в голосовании приняли участие около 6,5 млн. человек - 37%.

Несмотря на провальные итоги референдума, президент М.Сантос продолжил переговоры о мире с ФАРК. Уже 7 октября он объявил о продлении режима прекращения огня, и в тот же день ему была  присуждена Нобелевская премия мира за прекращение конфликта.

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