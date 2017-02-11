Семимісячна дівчинка померла на Харківщині від отруєння невідомою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора від отруєння невідомою речовиною на Харківщині померла 7-місячна дитина. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Харківської області, повідомляє УНН.
Повідомлення про подію надійшло до Великобурлуцького відділення поліції 10 лютого о 21:45 від медиків. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.
Як встановили правоохоронці, ввечері 7-місячній дівчинці стало зле, і 19-річна мати викликала швидку медичну допомогу, яка за викликом виїхала в селище Приколотне. Лікарі доставили дитину в педіатричне відділення Великобурлуцької ЦРЛ, де вона померла від отруєння невідомою речовиною.
Для з’ясування причин смерті, тіло дитини направлено до моргу міста Харкова. Проводяться необхідні експертизи. Слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.