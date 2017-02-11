Семимесячная девочка умерла в Харьковской области в результате отравления неизвестным веществом

Сообщение о происшествии поступило в Великобурлуцкое отделение полиции 10 февраля в 21:45 от медиков. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, вечером 7-месячной девочке стало плохо, и 19-летняя мать вызвала скорую помощь, которая по вызову выехала в поселок Приколотное. Врачи доставили ребенка в педиатрическое отделение Великобурлуцкой ЦРБ, где он умер от отравления неизвестным веществом.

Для выяснения причин смерти, тело ребенка направлено в морг города Харькова. Проводятся необходимые экспертизы. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.